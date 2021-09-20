Ученые раскрыли способ получить "сверхчеловеческий" иммунитет от коронавируса

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Британские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что совокупность перенесенного коронавируса и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna дают организму "гибкие" антитела, способные отразить атаку мутировавших штаммов коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные исследователей.

Специалисты полагают, что эти антитела могут противостоять даже будущим потенциальным штаммам коронавируса.

В материале говорится, что такой иммунитет ученые называют "сверхчеловеческим" или "гибридным".

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что этой осенью заболеваемость коронавирусной инфекцией в России однозначно вырастет, однако она, вероятно, будет ниже, чем в прошлом году.

По его словам, в стране постепенно формируется коллективный иммунитет к коронавирусу, однако преимущественно естественным путем. Тем не менее, Тимаков полагает, что до конца зимы у россиян сформируется достаточная иммунная защита.

