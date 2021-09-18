Этой осенью заболеваемость COVID-19 будет ниже, чем в прошлом году – инфекционист

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Текущей осенью заболеваемость коронавирусной инфекцией в России однозначно вырастет, однако она, вероятно, будет ниже, чем в прошлом году. Таким предположением поделился в беседе с РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Осенью однозначно будет подъем заболеваемости, но я надеюсь, что она не будет такой высокой, как в прошлом году, так как иммунитет уже натренирован", – сказал он.

По его словам, в стране постепенно формируется коллективный иммунитет к коронавирусу, однако преимущественно естественным путем. Тем не менее, Тимаков полагает, что до конца зимы у россиян сформируется достаточная иммунная защита.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев подтвердил, что осенью подъем заболеваемости по COVID-19 продолжит расти. Этот процесс связан с выходом детей на очную учебу, объяснил он.

За минувшие сутки в России подтвердили 20 329 новых случаев коронавируса. Из них в Москве зафиксировано 2 746 случаев, в Санкт-Петербурге – 1 791, в Московской области – 915, в Свердловской области – 505, в Воронежской области – 488. Наименьшие темпы прироста отмечены в Республике Алтай и Республике Бурятия – по 0,14%.

799 человек скончались от COVID-19 за последние 24 часа, еще 16 247 пациентов выздоровели. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией переболели 6 485 264 россиян.

