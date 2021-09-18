Этой осенью заболеваемость COVID-19 будет ниже, чем в прошлом году – инфекционист

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Текущей осенью заболеваемость коронавирусной инфекцией в России однозначно вырастет, однако она, вероятно, будет ниже, чем в прошлом году. Таким предположением поделился в беседе с РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Осенью однозначно будет подъем заболеваемости, но я надеюсь, что она не будет такой высокой, как в прошлом году, так как иммунитет уже натренирован", – сказал он.
По его словам, в стране постепенно формируется коллективный иммунитет к коронавирусу, однако преимущественно естественным путем. Тем не менее, Тимаков полагает, что до конца зимы у россиян сформируется достаточная иммунная защита.
Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев подтвердил, что осенью подъем заболеваемости по COVID-19 продолжит расти. Этот процесс связан с выходом детей на очную учебу, объяснил он.
За минувшие сутки в России подтвердили 20 329 новых случаев коронавируса. Из них в Москве зафиксировано 2 746 случаев, в Санкт-Петербурге – 1 791, в Московской области – 915, в Свердловской области – 505, в Воронежской области – 488. Наименьшие темпы прироста отмечены в Республике Алтай и Республике Бурятия – по 0,14%.
799 человек скончались от COVID-19 за последние 24 часа, еще 16 247 пациентов выздоровели. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией переболели 6 485 264 россиян.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: