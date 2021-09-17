РФ к концу года увеличит выпуск вакцин от COVID до 45 млн комплектов в месяц – Минпромторг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские производители выпускают 30 миллионов комплектов вакцин против коронавируса в месяц, а к концу года планируется масштабировать производство до 45 миллионов комплектов. Об этом сообщил журналистам первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

Он уточнил, что речь идет не о дозах, а о комплектах.

Говоря о возможности появления на российском рынке новых вакцин от COVID-19 в текущем году, Осьмаков отметил, что это вряд ли произойдет. Представитель Минпромторга отметил, что разработка занимает определенное время.

"В целом у российских компаний довольно много различных проектов, плюс решается нетривиальная задача по адаптации уже действующих вакцин к новым штаммам. Такие проекты есть. Чтобы прямо какой-то новый бренд возник на рынке – это, конечно, вряд ли, но в перспективе все возможно", – цитирует замминистра РИА Новости.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России первый компонент вакцины от коронавируса получили почти 47,5 миллиона граждан.

Внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что в России около 38 процентов граждан завершили вакцинацию от коронавируса. Эксперт подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 идет на спад, однако показатели смертности остаются на прежнем уровне.

