Первую прививку от COVID-19 сделали почти 47,5 млн россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России первый компонент вакцины от коронавируса получили почти 47,5 миллиона граждан.

"Первым компонентом привито от коронавируса почти 47,5 миллиона (человек. – Прим. ред.), двумя – 41 миллион", – приводит ТАСС слова Мурашко.

Ранее внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что в России около 38 процентов граждан завершили вакцинацию от коронавируса.

Эксперт подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 идет на спад, однако показатели смертности остаются на прежнем уровне.

