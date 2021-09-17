Почти все работающие на избирательных участках имеют иммунитет к COVID-19 – Попова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Подавляющее большинство тех, кто работает на избирательных участках, обладает иммунитетом к коронавирусной инфекции после пройденной вакцинации или перенесенной болезни, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает ТАСС.

"Практически все, кто принимает участие в течение целого дня на избирательных участках, кто работает там, кто наблюдает там, <...> привиты более чем в 90% случаев. Сотрудники Роспотребнадзора привиты в 93% случаев. И есть люди иммунные, которые перенесли заболевание", – заявила она.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, вакцинацию прошли более 65% членов избирательных комиссий, а в некоторых регионах данный показатель составляет 80–90%.

"Мы всем нашим членам избирательных комиссий рекомендовали вакцинироваться. Вакцинация уже по комиссиям на сегодняшний день – свыше 65%", – пояснила Памфилова.

Ранее Памфилова сообщила, что бюллетени проголосовавших на выборах в Госдуму пациентов с коронавирусом, которые лечатся в закрытых медучреждениях, будут оставаться в "красной" зоне 14 дней.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.