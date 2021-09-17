Путин проголосует на парламентских выборах онлайн

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Владимир Путин проголосует на выборах в Госдуму с помощью системы дистанционного электронного голосования, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отвечая на вопрос, на каком избирательном участке Путин планирует отдать свой голос, Песков заявил, что президент примет участие в голосовании дистанционно.

Представитель Кремля добавил, что, когда Путин проголосует, будет сообщено отдельно. По словам Пескова, фотоснимки голосования президента опубликуют, если они будут сделаны.

Также российский лидер планирует 20 сентября встретиться по видеосвязи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Ранее Путин заявил, что в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции. По словам президента, заболели сразу несколько десятков человек.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

