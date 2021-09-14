Путин сообщил, что должен уйти на самоизоляцию

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Владимир Путин заявил, что в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

О возможности ухода на самоизоляцию президент России сказал в ходе телефонного разговора с главой Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

"С учетом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи", – добавили в пресс-службе.

Ранее российский лидер во время общения с паралимпийцами в Кремле также сообщил, что в его окружении многие болеют коронавирусом, и не исключил, что ему придется в связи с этим уйти на карантин. Однако тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин образно выразился об этом.

