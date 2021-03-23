Путин привился от COVID-19

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова.

"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо", – уточнил представитель Кремля. По словам Пескова, завтра у президента России будет полноценный рабочий день.

Какой именно вакциной привился от COVID-19 российский лидер, не уточняется.

Ранее говорилось, что в России планируют привить свыше 30 миллионов человек от коронавируса до 15 июня. Российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована более чем 50 в странах.

