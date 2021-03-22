Голикова попросила россиян вакцинироваться от коронавируса перед отпуском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-премьер России Татьяна Голикова попросила соотечественников пройти вакцинацию от COVID-19 перед поездкой в отпуск. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я бы хотела обратиться к нашим гражданам: скоро отпуска, все будут, конечно, собираться, покупать путевки. И здесь очень важно соблюсти безопасность, а значит, провакцинироваться и сделать безопасным свой отпуск не только для себя, но и для своих членов семьи", – заявила Голикова.

Во время совещания по вопросам вакцинации против COVID-19 вице-премьер также поблагодарила главу государства за поддержку ученых и науки.

Российская вакцина "Спутник V" против коронавирусной инфекции была зарегистрирована в более чем 50 странах.

Ранее говорилось, что клинические испытания вакцины "Спутник Лайт" завершены. Препарат представляет собой облегченный вариант вакцины "Спутник V".

