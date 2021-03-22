Вакцина "КовиВак" может поступить в гражданский оборот в марте

Фото: изображение выполнено в формате компьютерной графики. ФНЦИ и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова/ТАСС

Вакцина от COVID-19 "КовиВак", которую создали в научном Центре имени М. П. Чумакова РАН, должна поступить в гражданский оборот уже в марте. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса.

"В части вакцины "КовиВак" Центра имени Чумакова стартовые объемы будут выпущены в гражданский оборот до конца месяца", – уточнил Мантуров.

По его словам, благодаря доступным мощностям центра получится произвести в первом полугодии 775 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. В апреле, как ожидается, расширят технологическую базу.

До конца 2021 года планируют выпустить не менее 10 миллионов доз препарата, пояснил министр.

Ранее ВОЗ оценила вакцинацию от COVID-19 в России. Мелита Вуйнович отметила, что в настоящее время в мире ведется много разговоров о побочных эффектах вакцин.