Ученые обнаружили "важные улики" в ходе расследования по COVID-19 в Ухане

18:53
Фото: ТАСС/Иван Каргапольцев
Специалисты Всемирной организации здравоохранения нашли важные зацепки для расследования причин возникновения COVID-19, сообщает Bloomberg. Улики обнаружили на рынке морепродуктов Хуанань в Ухань.
По словам зоолога из Нью-Йорка Питера Дашака, который помогает в расследовании миссии ВОЗ, в которую входят 14 человек, несмотря на то, что продуктовый рынок закрыли сразу после выявления случаев заражения, он все еще практически не поврежден.
Специалист подчеркнул, что люди оставили свое оборудование и посуду, вместе с тем оставив доказательства того, что происходило.
Дашак рассказал, что китайские ученые, ранее взявшие образцы на рынке, определили места, где были обнаружили следы коронавируса. Эксперты ВОЗ также извлекли пользу из этого, утверждает ученый.
"Теперь мы знаем то, чего не знали тогда – до появления сильно заболевших были другие, у которых болезнь протекала бессимптомно или их было трудно отличить от тех, у кого были просто простуда или кашель. И поэтому неудивительно, что были и другие случаи, кроме тех, которые попали в больницу", – заявил он.
Ученым предстоит выяснить, когда именно это началось.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 967 281 случай (+0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста за сутки сохраняется в Республике Тыва – 0,1%. Еще в ряде регионов этот показатель держится на уровне 0,3%.
За последние сутки подтверждено 432 смерти от последствий заражения коронавирусом. За весь период по России умерло 76 661 человек.
Также за минувшие 24 часа в России выписано по выздоровлении 19 884 человека. С момента начала пандемии в РФ переболели коронавирусом 3 456 210 пациентов.
Накануне главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех заявил, что при появлении четырех симптомов коронавируса следует срочно обратиться к врачу. Это боль в груди, проблемы с дыханием и речью или трудности с передвижением.
Фармаколог назвал самые опасные симптомы коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: