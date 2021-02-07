Ученые обнаружили "важные улики" в ходе расследования по COVID-19 в Ухане

Фото: ТАСС/Иван Каргапольцев

Специалисты Всемирной организации здравоохранения нашли важные зацепки для расследования причин возникновения COVID-19, сообщает Bloomberg. Улики обнаружили на рынке морепродуктов Хуанань в Ухань.

По словам зоолога из Нью-Йорка Питера Дашака, который помогает в расследовании миссии ВОЗ, в которую входят 14 человек, несмотря на то, что продуктовый рынок закрыли сразу после выявления случаев заражения, он все еще практически не поврежден.

Специалист подчеркнул, что люди оставили свое оборудование и посуду, вместе с тем оставив доказательства того, что происходило.

Дашак рассказал, что китайские ученые, ранее взявшие образцы на рынке, определили места, где были обнаружили следы коронавируса. Эксперты ВОЗ также извлекли пользу из этого, утверждает ученый.

"Теперь мы знаем то, чего не знали тогда – до появления сильно заболевших были другие, у которых болезнь протекала бессимптомно или их было трудно отличить от тех, у кого были просто простуда или кашель. И поэтому неудивительно, что были и другие случаи, кроме тех, которые попали в больницу", – заявил он.

Ученым предстоит выяснить, когда именно это началось.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 967 281 случай (+0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста за сутки сохраняется в Республике Тыва – 0,1%. Еще в ряде регионов этот показатель держится на уровне 0,3%.

За последние сутки подтверждено 432 смерти от последствий заражения коронавирусом. За весь период по России умерло 76 661 человек.

Также за минувшие 24 часа в России выписано по выздоровлении 19 884 человека. С момента начала пандемии в РФ переболели коронавирусом 3 456 210 пациентов.

Накануне главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех заявил, что при появлении четырех симптомов коронавируса следует срочно обратиться к врачу. Это боль в груди, проблемы с дыханием и речью или трудности с передвижением.

