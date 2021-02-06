Ученые выявили неожиданную причину мутаций коронавируса

Фото: depositphotos/peshkova
Британские ученые обнаружили, что SARS-CoV-2 мутирует в организме пациентов, прошедших терапию плазмой крови. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным исследователей, плазма крови, взятая у уже перенесших COVID-19 людей, могла оказать влияние на вирус, достаточное для того, чтобы спровоцировать процесс его мутации. В результате таких метаморфоз вирус может приобрести меньшую восприимчивость к антителам иммунной системы, которые и вступают в бой с инфекцией.
Ученые нашли подтверждение этой теории на примере больного коронавирусом пациента, ранее перенесшего рак. Специалисты в течение 102 дней лечили его притивовирусным препаратом, а после провели анализ вируса в его организме, не обнаружив появления серьезных мутаций. Но после прохождения пациентом курса плазмы SARS-CoV-2 в его организме начал мутировать.
Опыт исследования больного, перенесшего онкологию, также дал ученым информацию, что вирус особенно активно мутирует в организме людей с ослабленной иммунной системой и хроническими инфекциями.
"Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой", – заявил один из авторов исследования Равиндра Гупта.
Ранее главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех рассказал, что существуют четыре симптома коронавируса, при которых заболевшему следует немедленно обратиться за помощью к медикам. Это боль в груди, проблемы с дыханием, речью или трудности с передвижением. Также Абдех отметил, что при проявлении таких основных симптомов COVID-19, как кашель, высокая температура, усталость и потеря запаха и вкуса, необходимо немедленно самоизолироваться.
Фармаколог назвал самые опасные симптомы коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: