Ученые выявили неожиданную причину мутаций коронавируса

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Британские ученые обнаружили, что SARS-CoV-2 мутирует в организме пациентов, прошедших терапию плазмой крови. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным исследователей, плазма крови, взятая у уже перенесших COVID-19 людей, могла оказать влияние на вирус, достаточное для того, чтобы спровоцировать процесс его мутации. В результате таких метаморфоз вирус может приобрести меньшую восприимчивость к антителам иммунной системы, которые и вступают в бой с инфекцией.

Ученые нашли подтверждение этой теории на примере больного коронавирусом пациента, ранее перенесшего рак. Специалисты в течение 102 дней лечили его притивовирусным препаратом, а после провели анализ вируса в его организме, не обнаружив появления серьезных мутаций. Но после прохождения пациентом курса плазмы SARS-CoV-2 в его организме начал мутировать.

Опыт исследования больного, перенесшего онкологию, также дал ученым информацию, что вирус особенно активно мутирует в организме людей с ослабленной иммунной системой и хроническими инфекциями.

"Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой", – заявил один из авторов исследования Равиндра Гупта.

Ранее главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех рассказал, что существуют четыре симптома коронавируса, при которых заболевшему следует немедленно обратиться за помощью к медикам. Это боль в груди, проблемы с дыханием, речью или трудности с передвижением. Также Абдех отметил, что при проявлении таких основных симптомов COVID-19, как кашель, высокая температура, усталость и потеря запаха и вкуса, необходимо немедленно самоизолироваться.