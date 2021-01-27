Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 в России

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил уменьшение числа новых случаев COVID-19 в России.

По его словам, это произошло благодаря новогодним праздникам, во время которых была низкая социальная активность.

В праздники люди реже пользовались общественным транспортом и фактически находились на изоляции, поэтому цепочки передачи инфекции разорвались.

"Ключевой момент в уменьшении числа новых выявленных заболевших за сутки – это разобщение, которое произошло в праздники", – сказал эксперт РИА Новости.

Член-корреспондент РАН добавил, что "стабилизация ситуации с коронавирусом в России точно наступила".

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что сокращение числа новых случаев заболевания в 1,5-2 раза можно ожидать в марте.