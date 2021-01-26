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Москва 24

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Общество

16:15

Врач спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в России в марте

общество медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Коронавирус может пойти на спад в России уже к марту, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире ИА "НСН".

Он подчеркнул, что через пару месяцев можно ждать сокращения числа новых случаев заболевания в 1,5–2 раза.

"Если на конец декабря в день фиксировалось по 29 тысяч новых случаев, то сейчас порядка 20 тысяч, а еще через месяц будет в районе 10 тысяч, примерно от 8 до 14 тысяч новых случаев за сутки", – заявил медик.

В России за последние сутки выявили 18 241 новый случай коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений заболевание было подтверждено у 1 933 пациентов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова оценила возможность появления "ковидных паспортов". По ее словам, их невозможно согласовать для всех стран из-за слишком большого числа нюансов. Голикова подчеркнула, что при рассмотрении данного вопроса необходимо опираться на ВОЗ.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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