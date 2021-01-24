Разработчики "Спутника V" продолжат сотрудничество с ЕС и AstraZeneca

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Создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" продолжат работу с Европейским союзом и компанией AstraZeneca, чтобы обеспечить доступ к российской вакцине и ее компонентам по всему миру, сообщает ТАСС.

Как сообщают разработчики, только разнообразный набор вакцин может снизить технологические риски, а также риски в перебоях поставок. Они также подчеркнули, что направлять должна наука, а не политика.

1 декабря Российский фонд прямых инвестиций, Центр имени Гамалеи, AstraZeneca и российская компания "Р-фарм" подписали соглашение о разработке и реализации программы клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса.

Ранее РФПИ подал заявку на регистрацию "Спутника V" в Евросоюзе. В фонде уточнили, что Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру предподачи заявки 22 января. Процесс постепенной экспертизы должен стартовать в феврале.

До этого РФПИ получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран. Российский препарат был зарегистрирован в Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Сербии, Боливии, Алжире, Аргентине и Палестине.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.