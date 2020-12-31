РФПИ опроверг информацию об отказе Венгрии от закупок "Спутника V"

18:12
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Информация об отказе Венгрии от закупок российской вакцины "Спутник V" не соответствует действительности, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
"К сожалению, сегодняшняя статья Reuters о том, что Венгрия решила не заказывать вакцину "Спутник V", является еще одним примером фейковых новостей в авторитетных СМИ", – заявили в фонде.
В РФПИ отметили, что первая партия вакцины была доставлена в Венгрию 28 декабря. Сообщается, что за январь – март 2021 года будут осуществлены поставки всей вакцины. В настоящее время фонд работает над получением необходимых разрешений регулирующих органов в Венгрии, сообщили в организации.
РФПИ призвало журналистов перепроверять поступающую информацию во избежание дезинформации о вакцинах.
Ранее в Reuters сообщалось, что в Венгрии якобы рассматривали отказ от российской вакцины из-за недостаточных мощностей производства препарата. Отмечалось, что венгерское правительство приняло решение о закупке прививок по программе закупок Европейского союза или у Китая.
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