РФПИ опроверг информацию об отказе Венгрии от закупок "Спутника V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация об отказе Венгрии от закупок российской вакцины "Спутник V" не соответствует действительности, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

"К сожалению, сегодняшняя статья Reuters о том, что Венгрия решила не заказывать вакцину "Спутник V", является еще одним примером фейковых новостей в авторитетных СМИ", – заявили в фонде.

В РФПИ отметили, что первая партия вакцины была доставлена в Венгрию 28 декабря. Сообщается, что за январь – март 2021 года будут осуществлены поставки всей вакцины. В настоящее время фонд работает над получением необходимых разрешений регулирующих органов в Венгрии, сообщили в организации.

РФПИ призвало журналистов перепроверять поступающую информацию во избежание дезинформации о вакцинах.

Ранее в Reuters сообщалось, что в Венгрии якобы рассматривали отказ от российской вакцины из-за недостаточных мощностей производства препарата. Отмечалось, что венгерское правительство приняло решение о закупке прививок по программе закупок Европейского союза или у Китая.