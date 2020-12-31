Венгрия намерена закупать вакцину от коронавируса в ЕС или Китае

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Венгрия будет закупать вакцину от коронавируса по программе закупок Европейского союза или у Китая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя венгерского правительства.

По словам чиновника, решение связано с недостаточными мощностями производства российской вакцины.

В ноябре Венгрия стала первой страной ЕС, куда доставили образцы российской вакцины "Спутник V" для проведения исследований.

Ранее Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 миллиона доз вакцины от коронавируса, которая произведена китайской компанией Sinovac Biotech. Планируется, что вакцина будет поставлена в максимально короткий срок.