Украина договорилась о получении 1,8 млн доз китайской вакцины от COVID-19

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Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 миллиона доз вакцины от коронавируса, которая произведена китайской компанией Sinovac Biotech. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис украинского президента Владимира Зеленского.

Планируется, что вакцина от COVID-19 будет поставлена на Украину в максимально короткий срок. Соответствующий договор о поставке на территорию страны был подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО "Лекхим". Известно, что закупка 1,8 миллиона доз будет осуществлена по цене 504 гривны за дозу.

Согласно условиям контракта, первая партия вакцины составит 700 тысяч доз, ее поставят в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае. Кроме того, ее можно зарегистрировать в одном из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии и других.

Переговоры о поставках китайской вакцины велись сентября этого года. Ожидается, что Украина начнет использовать вакцину Sinovac Biotech, чтобы защитить граждан, имеющих критический риск заражения.

Ранее стало известно, что на Украине введут строгий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что страна не сможет выдержать полного локдауна.

