На Украине вводится строгий карантин с 8 по 24 января

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Правительство Украины намерено принять решение о введении локдауна с 8 по 24 января 2021 года включительно, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом сообщает RT.

"Сегодня мы примем решение относительно дополнительных ограничений в следующем году. Было принято решение о том, что с 8 по 24 января включительно на Украине будут усилены карантинные ограничения", – сказал он.

Ранее Шмыгаль заявлял, что страна не сможет выдержать полного локдауна. В связи с этим эксперты начали искать сбалансированный вариант при формулировке ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса.

За минувшую неделю число заразившихся COVID-19 в мире выросло почти на четыре миллиона. Это больше, чем за предыдущие семь дней, сообщает Всемирная организация здравоохранения. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 67,2 миллиона случаев заражения, свыше 1,540 миллиона человек скончались.