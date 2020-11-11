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"Карантин выходного дня" ввели на Украине с 14 по 30 ноября. Соответствующее решение было принято на заседании кабмина страны, трансляция которого велась на YouTube.

Отмечается, что в рамках данного решения ряд предприятий сферы услуг смогут работать по выходным дням. Речь идет о заправках, аптеках, почте, продуктовых магазинах и финансовых учреждениях.

В ходе заседания премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна не сможет выдержать полного локдауна. В связи с этим эксперты начали искать сбалансированный вариант при формулировке ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

По последним данным, коронавирусом на Украине с начала пандемии заразились 489 808 человек, летальных случаев – 8 947.