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Общество

16:55

"Карантин выходного дня" ввели на Украине

за рубежом общество

Фото: ТАСС/Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Wire

"Карантин выходного дня" ввели на Украине с 14 по 30 ноября. Соответствующее решение было принято на заседании кабмина страны, трансляция которого велась на YouTube.

Отмечается, что в рамках данного решения ряд предприятий сферы услуг смогут работать по выходным дням. Речь идет о заправках, аптеках, почте, продуктовых магазинах и финансовых учреждениях.

В ходе заседания премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна не сможет выдержать полного локдауна. В связи с этим эксперты начали искать сбалансированный вариант при формулировке ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

По последним данным, коронавирусом на Украине с начала пандемии заразились 489 808 человек, летальных случаев – 8 947.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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