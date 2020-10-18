Посольство США в Киеве исключило покупку Украиной российской вакцины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Посольство США в Киеве исключило возможность покупки Украиной российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

"Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!" – заявили в посольстве.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что страна может приобрести российскую вакцину от коронавируса, если она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения. При этом он подчеркнул, что на данный момент об этом речи не идет, поскольку препарат не прошел определенные клинические стадии.

6 октября глава политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук попросил Владимира Путина рассмотреть возможность поставки вакцины. Украинский политик рассказал, что он и его семья испытали вакцину на себе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос зависит от руководства Украины.

8 октября президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что Евросоюз поможет Украине получить "настоящую вакцину". При этом он советовал "не верить циникам, которые уже вакцинировались непроверенными средствами".

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В среду, 14 октября, Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса. Препарат "ЭпиВакКорона" был разработан в центре "Вектор".

Владимир Путин рассказывал, что российская вакцина от коронавируса показала свою эффективность и безвредность. По его словам, она зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами РФ.

