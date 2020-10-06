Путин не исключил возможность поставок на Украину российской вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин заявил, что страна готова рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину. По словам главы государства, данный вопрос надо предварительно обсудить с украинскими специалистами, сообщает РИА Новости.

Лидер политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с президентом России обсудил вопрос, касающийся поставок препарата от коронавирусной инфекции. "Я хотел перед вами поставить вопрос о возможности рассмотреть то, чтобы эта вакцина попала и на Украину, чтобы украинские граждане в будущем были защищены", – обратился Медведчук к российскому главе.

Путин ответил, что дальнейшие поставки надо обсуждать и требуется запрос со стороны Киева.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Он получил название "Спутник V".

По данным ВОЗ на 6 октября, в мире выявлено уже более 35,1 миллиона случаев заражения, свыше 1,035 миллиона человек скончались.

Ранее говорилось, что в России разрабатывают препарат для лечения COVID-19 на основе плазмы крови переболевших.