Мурашко назвал сроки полномасштабного ввода вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России полномасштабный ввод вакцины от коронавируса в гражданский оборот может начаться в последних числах октября – начале ноября. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.
"Верим, что ввод в гражданский оборот начнется в последних числах октября либо в первых числах ноября. И далее пойдет по нарастающей. Запрос и в стране, и из-за рубежа на вакцину очень высокий", – сказал Мурашко.
Он отметил, что ситуация с коронавирусом в России управляема. По его словам, самая серьезная эпидемиологическая ситуация складывается в крупных городах, в том числе в Москве.
"В целом ситуация управляемая, потому что количество и развернутых коек, и подготовленного медицинского персонала достаточно для того, чтобы оказать медицинскую помощь всем нуждающимся", – сказал он.
Ранее вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная новосибирским центром "Вектор", официально получила патенты. Препарат получил название "ЭпиВакКорона". Эта вакцина отличается тем, что содержит фрагменты вируса – синтетические пептидные антигены.
Также НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций создал первую в мире вакцину от коронавируса. Сейчас препарат, получивший название "Спутник V", тестируют в рамках третьего этапа пострегистрационных исследований.
Центр "Вектор" получил патенты на вакцину от коронавируса
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