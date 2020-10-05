Мурашко назвал сроки полномасштабного ввода вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России полномасштабный ввод вакцины от коронавируса в гражданский оборот может начаться в последних числах октября – начале ноября. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

"Верим, что ввод в гражданский оборот начнется в последних числах октября либо в первых числах ноября. И далее пойдет по нарастающей. Запрос и в стране, и из-за рубежа на вакцину очень высокий", – сказал Мурашко.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в России управляема. По его словам, самая серьезная эпидемиологическая ситуация складывается в крупных городах, в том числе в Москве.

"В целом ситуация управляемая, потому что количество и развернутых коек, и подготовленного медицинского персонала достаточно для того, чтобы оказать медицинскую помощь всем нуждающимся", – сказал он.

Ранее вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная новосибирским центром "Вектор", официально получила патенты. Препарат получил название "ЭпиВакКорона". Эта вакцина отличается тем, что содержит фрагменты вируса – синтетические пептидные антигены.

Также НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций создал первую в мире вакцину от коронавируса. Сейчас препарат, получивший название "Спутник V", тестируют в рамках третьего этапа пострегистрационных исследований.