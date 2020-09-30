В Роспатенте зарегистрировали вакцину центра "Вектор" от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная новосибирским центром "Вектор", официально получила патенты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы интеллектуальной собственности.

"Эксперты Федерального института промышленной собственности завершили рассмотрение второй серии заявок на изобретения, касающиеся вакцины против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2", – говорится в сообщении.

Как уточняется, препарат получил название "ЭпиВакКорона".

В пресс-службе добавили, что эта вакцина отличается тем, что содержит фрагменты вируса – синтетические пептидные антигены.

"Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса", – добавили в Роспатенте.

О завершении клинических исследований вакцины, разработанной центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

За последние сутки в России зафиксировали 8 481 случай новой коронавирусной инфекции. Из них 2 170 не имели клинических проявлений болезни. COVID-19 обнаружили в 84 регионах России.

Всего в России зарегистрировано 1 176 286 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается на Чукотке, в Чечне, в Московской области, Чувашии, Смоленской, Тульской областях и Татарстане.

Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 177. За весь период пандемии в России скончались 20 722 человека. Побороли болезнь за сутки 5 858 человек, всего выздоровели 958 257 человек.

