Эксперт назвал сроки наступления пика заболеваемости COVID-19 в России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Названы сроки наступления пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. Об этом рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в интервью РИА Новости.

Тавадян заявил, что анализ выявил три возможных сценария развития пандемии в РФ. При самом благоприятном исходе показатели заболеваемости и летальных исходов начнут уменьшаться через неделю.

"Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через 2–3 недели", – сказал эксперт.

Он также отметил, что в случае наихудшего развития событий пик заболеваемости COVID-19 придется на начало ноября.

За последние сутки в России выявили 8 135 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 1 159 573 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, вылечились 945 920 человек, скончались 20 385.

Ранее Сергей Собянин порекомендовал жителям столицы старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями оставаться дома из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Более того, он предложил столичным компаниям по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.