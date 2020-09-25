Собянин рекомендовал возобновить режим удаленной работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин порекомендовал руководителям столичных предприятий перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим работы. Об этом говорится на персональном сайте мэра Москвы.

"Весной большинство из вас полностью или частично перевели своих работников в дистанционный режим. И тем самым внесли огромный вклад в борьбу с коронавирусом", – следует из обращения Сергея Собянина к руководителям предприятий и организаций.

Градоначальник добавил, что летом значительную часть персонала вернули на свои рабочие места. "Однако сегодня я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей", – написал Сергей Собянин.

Мэр призвал обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях. К ним относятся дезинфекция, применение средств индивидуальной защиты, безопасное расстояние, а также тестирование на коронавирусную инфекцию.

Ранее говорилось, что в городе вводят меры для ограничения роста заболевших COVID-19. Москвичей старше 65 лет попросили оставаться дома из-за роста заболеваемости коронавирусом.