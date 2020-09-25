Собянин рассказал о планах вакцинации от коронавируса в Москве

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Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, что в Москве будут наращивать объемы вакцинации от коронавируса.

По его словам, разговоры по поводу того, нужно прививаться или нет "находятся вне логики". "У нас вариантов два: либо мы прививаемся, либо можем находиться в постоянном риске заболеть", – сказал столичный мэр.

Он добавил, что в городе "активно растет выявляемость тех, кто заболел COVID-19". Это связано как с увеличением количества тестов, так и с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, который за последние три недели увеличился в три раза.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что в столице наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Она отметила, что в городе созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации с COVID-19.

Собянин также напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики по COVID-19 и рекомендовал придерживаться масочного режима в общественных местах и на транспорте.

За последние сутки в столице выявили 1 050 новых случая коронавирусной инфекции. При этом 1 304 пациентов вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 241 656 человека.