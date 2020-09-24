Врачи напомнят пассажирам метро о необходимости носить маски и перчатки

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Врачи Боткинской больницы напоминают пассажирам метро о необходимости носить маски и перчатки. Записанные аудиообращения к горожанам звучат на эскалаторах подземки. Об этом говорится на официальной странице столичного департамента транспорта в Telegram.

"Дорогие пассажиры, наступила осень, и на улице похолодало, а значит, скоро начнется сезон простуд. Сочетание ОРВИ и коронавируса вдвойне опаснее, чем каждое из этих заболеваний по отдельности. Прошу, берегите себя: не переохлаждайтесь, носите маски, пользуйтесь санитайзерами", – заявил заместитель главного врача больницы Зураб Багателия.

Пассажирам также напомнили, что приобрести средства защиты можно в столичном метро. Кроме того, на станциях подземки установлены бесплатные санитайзеры, которыми может воспользоваться каждый пассажир.

Ранее специалисты Роспотребнадзора заявили, что медицинская маска снижает риск заболевания респираторными инфекциями в 1,8 раза. Среди людей, которые использовали средства индивидуальной защиты, количество инфицированных различными возбудителями ОРВИ оказалось меньше, пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что носить защитные маски рекомендуется при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте. В ведомстве добавили, что маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

Масочный режим был введен в Москве указом мэра города от 12 мая. Медицинские маски и перчатки необходимо использовать при посещении магазинов, торговых центров и иных общественных мест.

