Врачи напомнят пассажирам метро о необходимости носить маски и перчатки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врачи Боткинской больницы напоминают пассажирам метро о необходимости носить маски и перчатки. Записанные аудиообращения к горожанам звучат на эскалаторах подземки. Об этом говорится на официальной странице столичного департамента транспорта в Telegram.
"Дорогие пассажиры, наступила осень, и на улице похолодало, а значит, скоро начнется сезон простуд. Сочетание ОРВИ и коронавируса вдвойне опаснее, чем каждое из этих заболеваний по отдельности. Прошу, берегите себя: не переохлаждайтесь, носите маски, пользуйтесь санитайзерами", – заявил заместитель главного врача больницы Зураб Багателия.
Пассажирам также напомнили, что приобрести средства защиты можно в столичном метро. Кроме того, на станциях подземки установлены бесплатные санитайзеры, которыми может воспользоваться каждый пассажир.
Ранее специалисты Роспотребнадзора заявили, что медицинская маска снижает риск заболевания респираторными инфекциями в 1,8 раза. Среди людей, которые использовали средства индивидуальной защиты, количество инфицированных различными возбудителями ОРВИ оказалось меньше, пояснили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре обратили внимание, что носить защитные маски рекомендуется при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте. В ведомстве добавили, что маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.
Масочный режим был введен в Москве указом мэра города от 12 мая. Медицинские маски и перчатки необходимо использовать при посещении магазинов, торговых центров и иных общественных мест.
Врачи объяснили рост новых случаев коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: