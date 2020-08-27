Предприятия в Москве ответственно относятся к требованиям Роспотребнадзора – Немерюк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные предприятия достаточно ответственно относятся к предписаниям Роспотребнадзора в условиях распространения коронавируса, заявил руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

"Как сами сотрудники выполняют требования и рекомендации Роспотребнадзора, так они требуют выполнение требований и от посетителей. Не всегда сами посетители ответственно к этому относятся, порой возникают конфликты", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам Немерюка, во время таких ситуаций могут быть вызваны сотрудники полиции. Он обратил внимание, что кассир-продавец имеет право отказать покупателю в обслуживании, если он без средств индивидуальной защиты и отказывается их надевать. Глава департамента уточнил, что около 76% посетителей торговых предприятий пользуются масками и перчатками.

Он подчеркнул, что, хотя количество выявленных заболевших снизилось, пандемия не завершена.

"Это жесткое требование, и хотелось бы призвать москвичей и гостей столицы: когда идете в торговые центры, чтобы не страдали сотрудники этих предприятий, не накалывались кассиры-продавцы, необходимо средства индивидуальной защиты надевать", – заключил Немерюк.

Ранее он сказал, что заведениям общепита и предприятиям торговли и услуг в Москве с мая выписали порядка 11 тысяч предписаний за нарушение противоэпидемических норм. Их сумма составила 650 миллионов рублей. Деятельность более 30 предприятий была приостановлена за несоблюдение масочного режима и других требований.

На прошлой неделе за нарушения закрыли шесть салонов красоты. Помимо средств индивидуальной защиты, это касалось отсутствия антисептиков и ультрафиолетовых облучателей, а также режима уборки помещений.

Владимир Путин отметил, что Россия прошла пик по заболеваемости, однако COVID-19 никуда не делся. Он призвал россиян соблюдать меры безопасности и быть дисциплинированнее. Президент выразил надежду, что второй волны коронавируса в РФ и других странах мира не будет.

За последние сутки в России подтвердили 4 711 новых случаев заболевания. Общее их количество – 975 576, вылечился 792 561 пациент, скончались 16 804 человека.