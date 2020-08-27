Магазины и кафе Москвы оштрафованы на 650 млн руб за нарушения мер против COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заведениям общепита и предприятиям торговли и услуг в Москве выписали с мая порядка 11 тысяч предписаний за нарушение противоэпидемических норм. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.

Он напомнил, что по указу мэра от 12 мая все предприятия должны в обязательном порядке использовать маски и перчатки. В столице проверили уже около 49 тысяч предприятий. Владельцам-нарушителям были выписаны штрафы за несоблюдение масочно-перчаточного режима на сумму 650 миллионов рублей.

Немерюк добавил, что совместно с Роспотребнадзором и прокуратурой Москвы деятельность более 30 предприятий была приостановлена за несоблюдение масочного режима и других требований.

На прошлой неделе по предписанию столичного Роспотребнадзора за нарушения в соблюдении мер профилактики коронавируса в Москве закрыли шесть салонов красоты. Чаще всего нарушения были связаны с отсутствием масок и перчаток у сотрудников. Также в некоторых салонах не было антисептиков, ультрафиолетовых облучателей. Кроме того, был нарушен режим уборки помещений.

Ранее столичным магазинам и кафе выписали более восьми тысяч предписаний на общую сумму 450 миллионов рублей за несоблюдение мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19. Самыми частыми нарушениями стало то, что в заведениях не обеспечивали безопасную дистанцию, а также некоторые организации работали вопреки ограничениям.

Масочный режим введен в Москве указом мэра от 12 мая. Медицинские маски и перчатки необходимо использовать при посещении магазинов, торговых центров и иных общественных мест.

