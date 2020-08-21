Около 250 протоколов составляют ежедневно в Москве из-за нарушений мер по COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Около 250 протоколов об административных нарушениях составляют ежедневно в Москве в отношении объектов розничной торговли из-за нарушений мер по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент торговли и услуг.

В ведомстве рассказали, что чаще всего протоколы составляют в отношении предприятий, чьи сотрудники не используют средства индивидуальной защиты.

На 20 августа из-за этого в отношении предприятий общественного питания было составлено более 10 тысяч протоколов. Специалисты проверили уже около 50 тысяч предприятий общественного питания, торговли и услуг.

Ранее по предписанию столичного Роспотребнадзора за нарушения в соблюдении мер профилактики коронавируса в Москве закрыли шесть салонов красоты. Чаще всего нарушения были связаны с отсутствием масок и перчаток у сотрудников. Также в некоторых салонах не было антисептиков, ультрафиолетовых облучателей. Кроме того, был нарушен режим уборки помещений.

На прошлой неделе столичным магазинам и кафе выписали более восьми тысяч предписаний на общую сумму 450 миллионов рублей за несоблюдение мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19. Самыми частыми нарушениями стало то, что в заведениях не обеспечивали безопасную дистанцию, а также некоторые организации работали вопреки ограничениям.

