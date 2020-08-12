Пассажиров без масок и перчаток в транспорте оштрафовали почти на 240 млн рублей

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Почти на 240 миллионов рублей было выписано штрафов пассажирам городского транспорта столицы за три месяца за проезд без масок и перчаток, рассказал замруководителя ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов.

"Три месяца назад в Москве был введен режим обязательного ношения масок и перчаток. На транспорте он действует до сих пор, а за нарушение требований, согласно указу мэра, предусмотрен штраф 5 тысяч рублей. За время действия режима мы проверили более 220 тысяч транспортных средств и выписали более 47 тысяч постановлений на сумму 237,4 миллиона рублей за отсутствие маски или перчаток", – приводит слова Иванова Агентство "Москва".

По его словам, рейды проходят выборочно в вестибюлях, на станциях метрополитена, а также в наземном пассажирском транспорте.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк напомнил, что магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Кроме того, представители магазина вправе вызвать полицию.

Несколько магазинов уже временно закрыли из-за нарушений масочного режима. Предприятиям торговли в Москве было выписано свыше 5 тысяч штрафов.

Масочный режим введен в Москве указом мэра от 12 мая. Медицинские маски и перчатки необходимо использовать при посещении магазинов, торговых центров и иных общественных мест.