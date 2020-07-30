19:05
Магазин "Пятерочка" в ВАО закрыт из-за несоблюдения масочного режима
Роспотребнадзор Москвы приостановил работу магазина "Пятерочка", расположенного на улице Большой Косинской. Об этом сообщила замначальника территориального отдела управления ведомства в Восточном административном округе Екатерина Давыдова.
Она рассказала, что работа "Пятерочки" была приостановлена из-за жалоб местных жителей о несоблюдении масочного режима в магазине. В связи с этим столичное управление Роспотребнадзора организовало проверку.
Давыдова отметила, что в магазине должен быть создан запас дезинфицирующих средств. На них должны быть оформлены документы об эффективности против вирусов и микробов.
"Здесь я не вижу бактерицидных облучателей, и директор магазина мне также не может дать пояснения, есть ли в торговом зале устройства для обеззараживания воздуха. Также в магазине не проводится с должной кратностью дезинфекция контактных поверхностей, кассовых аппаратов, для дезинфекции используются средства с неизвестной концентрацией", – заявила Давыдова.
В связи с этим будет составлен протокол о приостановке работы магазина. Давыдова уточнила, что компания не может быть оштрафована, если нет масок на покупателях. Однако санкции предусмотрены в случае отсутствия средств индивидуальной защиты у сотрудников магазина.
Она напомнила, что в таком случае на компанию накладывается штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, на 90 суток приостанавливается ее деятельность.
Ранее стало известно, что в Москве за период с 12 мая по 24 июля оштрафовали более 5 тысяч предприятий торговли за нарушение масочного режима. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк призвал носить средства индивидуальной защиты в торговых центрах и магазинах.
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