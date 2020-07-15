В Совфеде оценили предложение платить гражданам за найденную просрочку

Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский заявил Москве 24, что в инициативе платить гражданам за найденные на полках магазинов просроченные продукты нет никакой необходимости.
По его мнению, существуют специальные контролирующие органы, которые должны заниматься данной проблемой.
"Я считаю, что это может превратиться в то, что многие станут злоупотреблять этой возможностью. Могут начаться незаконные манипуляции на этой почве, провокации. Например, специально будут искать просрочку. Такая фискальная история для граждан к хорошему не приведет. Это точно", – считает Лисовский.
Сенатор подчеркнул, что сейчас достаточное количество ответственных граждан, сообщающих о подобных нарушениях. Он привел в пример собственный опыт, и, по его словам, общественники при необходимости очень хорошо справляются с этой задачей без материальной мотивации.
"Я был автором проекта "Народный контроль", и мы достаточно эффективно работали с общественниками в регионах. Они очень активно выполняли это работу без финансовой мотивации", – отметил Лисовский.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, нашедшим на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, который выписывается магазину за это нарушение.
В письме, написанном на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, парламентарий напомнил, что сейчас на юрлица, реализующие продукты питания с истекшим сроком годности, налагается административный штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей.
При этом, как указывает Власов, гражданин, купивший некачественный продукт и выявивший нарушение, может рассчитывать на моральную компенсацию только через суд. Как показывает практика, рассчитывать он может, как правило, на символическую компенсацию.
В связи с этим депутат попросил Попову рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин может получить половину суммы от штрафа, если он будет наложен. По мнению Власова, благодаря такому экономическому стимулу в России повысится общественный контроль за подобными правонарушениями.
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