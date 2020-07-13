Эксперты рассказали, как изменилось отношение россиян к выбору продуктов

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Специалисты Роскачества выяснили, что российские покупатели стали внимательнее и профессиональнее относиться к выбору продуктов и товаров. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Проведенное исследование показало, что в 2020 году одним из ключевых критериев выбора товара стала дата изготовления – на нее стали обращать внимание 75% покупателей. Состав же оценивают в 51% случаев против 39% в минувшем году.

Потребители положительно оценивают продукты с Государственным знаком качества. Такие товары выбирают 69% потребителей. 57% опрошенных отметили, что за это даже готовы переплатить.

По данным исследования, 73% покупателей уточняют, сколько времени можно хранить продукт. Также 32% оценивают, какая именно товарная марка значится производителем.

Наименьший интерес опрошенные проявили к информации об энергетической ценности продукта и содержанию тех или иных микроэлементов в составе. Однако в целом данные на упаковке стали изучать чаще – 73% против 63% в минувшем году.

Ранее в июле компания "Платформа ОФД", работающая с кассовыми чеками, сообщила, что в период самоизоляции россияне чаще обычного покупали свинину. Продажи этого вида мяса выросли на 13% в мае и июне 2020 года.

