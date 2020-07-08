Стало известно, какие продукты россияне покупают чаще

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россияне стали чаще покупать свинину и говядину, сообщает ИА "НСН" со ссылкой на IT-компанию "Платформа ОФД", которая работает с кассовыми чеками.

Данные предоставлены за май и июнь 2020 года. В частности, количество приобретений свинины выросло на 13% по сравнению с маем и июнем 2019 года. Говядину россияне стали покупать на 12% чаще.

При этом отрицательную динамику продемонстрировали курица и рыбные консервы. Их стали приобретать на 6% и 12% меньше соответственно по сравнению с отчетным периодом 2019 года.

Что касается средних чеков, то рост наблюдается по всем позициям, кроме свинины. Так, средний чек приобретений говядины вырос на 8%. Данный показатель увеличился у курицы и цыплят, на которые теперь тратят на 15% больше.

Средний чек вырос на 9% и при покупке рыбных консервов. Что касается свинины, то на нее стали тратить на 5% меньше.

Ранее специалисты Роскачества провели исследование куриного филе на российском рынке. В ходе анализа были проверены товары 15 торговых марок. В частности, содержание белков и жиров соответствовало стандартам во всех образцах.