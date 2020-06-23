Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования

Фото: depositphotos/Shaiith79
Роскачество проверило товары 15 торговых марок по производству филе цыпленка бройлера. Результаты исследования опубликованы на официальном портале системы мониторинга.
Сообщается, что содержание белков и жиров соответствует стандартам Роскачества. Что касается маркировки, то товары одной торговой марки не могут претендовать на Знак качества. Дело в том, что у нее имеются расхождения по содержанию белка и жира с маркировкой.
Хлороформ, который используется для избавления филе от неприятных запахов, обнаружили в товарах девяти торговых марок. При этом в той продукции, где зафиксировали раствор хлора, он не превышает нормативы хлоросодержащих веществ в питьевой воде.
Содержание антибиотиков ни у одной из исследованных торговых марок не превышает допустимые нормы. В пяти из них и вовсе отсутствуют какие-либо следы препаратов. В то же время в отношении товаров двух торговых марок использовались антибиотики, хотя на упаковке имеется надпись "Без антибиотиков".
Что касается кислотного количества жира, то предельно допустимый уровень зафиксировали в товарах 10 торговых марок. В Роскачестве подчеркнули, что они не являются обязательными, однако их отсутствие позволяет товару претендовать на Знак качества. По поводу вкуса/запаха филе определенные замечания у специалистов возникли к двум торговым маркам.
Сообщается, что для исследования были отобраны 13 компаний из России и 2 – из Белоруссии. Ни у одного из товаров не были обнаружены опасные бактерии. При этом продукция всех торговых марок не соответствует стандартам ГОСТа.
Заместитель руководителя национальной мясной ассоциации Максим Синельников отметил, что причиной этому является жесткий рекомендуемый срок годности для частей тушек. Это не позволяет реализовать товар в установленный срок, и покупатель будет отказываться от филе с формально истекающим сроком годности.
"Важно отметить, что в России, в отличие от многих стран мира, одни из самых низких цен на так называемое белое мясо. Например, в странах ЕС цена филе в розничных магазинах доходит до 20 евро за килограмм, а в ресторанах еще выше", – подчеркнул Синельников.
Ранее в Роскачестве дали рекомендации по приготовлению низкокалорийной окрошки. В частности, потребителям предложили отказаться от использования докторской колбасы в пользу отварного филе курицы или индейки.
"Тест": "куриные грудки"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: