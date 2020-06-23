Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования

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Роскачество проверило товары 15 торговых марок по производству филе цыпленка бройлера. Результаты исследования опубликованы на официальном портале системы мониторинга.

Сообщается, что содержание белков и жиров соответствует стандартам Роскачества. Что касается маркировки, то товары одной торговой марки не могут претендовать на Знак качества. Дело в том, что у нее имеются расхождения по содержанию белка и жира с маркировкой.

Хлороформ, который используется для избавления филе от неприятных запахов, обнаружили в товарах девяти торговых марок. При этом в той продукции, где зафиксировали раствор хлора, он не превышает нормативы хлоросодержащих веществ в питьевой воде.

Содержание антибиотиков ни у одной из исследованных торговых марок не превышает допустимые нормы. В пяти из них и вовсе отсутствуют какие-либо следы препаратов. В то же время в отношении товаров двух торговых марок использовались антибиотики, хотя на упаковке имеется надпись "Без антибиотиков".

Что касается кислотного количества жира, то предельно допустимый уровень зафиксировали в товарах 10 торговых марок. В Роскачестве подчеркнули, что они не являются обязательными, однако их отсутствие позволяет товару претендовать на Знак качества. По поводу вкуса/запаха филе определенные замечания у специалистов возникли к двум торговым маркам.

Сообщается, что для исследования были отобраны 13 компаний из России и 2 – из Белоруссии. Ни у одного из товаров не были обнаружены опасные бактерии. При этом продукция всех торговых марок не соответствует стандартам ГОСТа.

Заместитель руководителя национальной мясной ассоциации Максим Синельников отметил, что причиной этому является жесткий рекомендуемый срок годности для частей тушек. Это не позволяет реализовать товар в установленный срок, и покупатель будет отказываться от филе с формально истекающим сроком годности.

"Важно отметить, что в России, в отличие от многих стран мира, одни из самых низких цен на так называемое белое мясо. Например, в странах ЕС цена филе в розничных магазинах доходит до 20 евро за килограмм, а в ресторанах еще выше", – подчеркнул Синельников.

Ранее в Роскачестве дали рекомендации по приготовлению низкокалорийной окрошки. В частности, потребителям предложили отказаться от использования докторской колбасы в пользу отварного филе курицы или индейки.