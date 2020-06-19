Эксперты рассказали, как выбрать спелую черешню

Как выбрать вкусную и качественную черешню

Эксперты Роскачества поделились советами по выбору качественной черешни.

Прежде всего следует обратить внимание на наличие и цвет черешков. Если они побурели и высохли, значит, черешня долго хранилась и уже не будет такой сочной и полезной, как свежая. Сами плоды тоже не должны быть засохшими и сморщенными, а также поврежденными, побитыми, помятыми или лопнувшими.

Размер плодов практически не влияет на их вкус. При этом покупатели во многих странах предпочитают покупать более крупную черешню, и ее стоимость, как правило, значительно выше.

Цвет черешни не является показателем спелости, однако неравномерный окрас плодов говорит о ее невысоком качестве. Это значит, что либо ягоды собирали неаккуратно, либо в партии смешаны разные сорта с разным вкусом.

Нельзя брать влажную, подгнивающую или заплесневевшую черешню. Если даже небольшая часть плодов в упаковке повреждена, гниль или плесень очень быстро распространится на все окружающие фрукты.

Хранят черешню в холодильнике, стараясь предотвратить контакт с избыточной влагой. Перед употреблением ее необходимо помыть теплой водой.

С мая по август в России продают преимущественно продукцию из Азербайджана и Турции. В этот период черешню привозят из Молдавии, Армении, Узбекистана, Ирана, Белоруссии, Сербии. Российский Дальний Восток и Восточная Сибирь почти круглый год импортируют ее из Китая.

"Присутствие черешни из Узбекистана на российском рынке обычно сильно преувеличивается. У потребителей сложилось мнение, что узбекская черешня вкуснее, поэтому продавцы на рынках часто подменяют "родину" турецкой черешни на более любимую покупателями", – рассказала генеральный директор Ягодного союза и ИА FruitNews Ирина Козий.

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Об этом специалисты Роскачества расскажут 20 июня в 11:15 на телеканале Москва 24.