Эксперты рассказали, как выбрать спелую черешню

Как выбрать вкусную и качественную черешню
Эксперты Роскачества поделились советами по выбору качественной черешни.
Прежде всего следует обратить внимание на наличие и цвет черешков. Если они побурели и высохли, значит, черешня долго хранилась и уже не будет такой сочной и полезной, как свежая. Сами плоды тоже не должны быть засохшими и сморщенными, а также поврежденными, побитыми, помятыми или лопнувшими.
Размер плодов практически не влияет на их вкус. При этом покупатели во многих странах предпочитают покупать более крупную черешню, и ее стоимость, как правило, значительно выше.
Цвет черешни не является показателем спелости, однако неравномерный окрас плодов говорит о ее невысоком качестве. Это значит, что либо ягоды собирали неаккуратно, либо в партии смешаны разные сорта с разным вкусом.
Нельзя брать влажную, подгнивающую или заплесневевшую черешню. Если даже небольшая часть плодов в упаковке повреждена, гниль или плесень очень быстро распространится на все окружающие фрукты.
Хранят черешню в холодильнике, стараясь предотвратить контакт с избыточной влагой. Перед употреблением ее необходимо помыть теплой водой.
С мая по август в России продают преимущественно продукцию из Азербайджана и Турции. В этот период черешню привозят из Молдавии, Армении, Узбекистана, Ирана, Белоруссии, Сербии. Российский Дальний Восток и Восточная Сибирь почти круглый год импортируют ее из Китая.
"Присутствие черешни из Узбекистана на российском рынке обычно сильно преувеличивается. У потребителей сложилось мнение, что узбекская черешня вкуснее, поэтому продавцы на рынках часто подменяют "родину" турецкой черешни на более любимую покупателями", – рассказала генеральный директор Ягодного союза и ИА FruitNews Ирина Козий.
Лето – это не только черешня, вишня и клубника, но и шашлык. Какие куриные грудки выбрать для гриля, зрители узнают из очередного расследования потребительского проекта "Тест".
На что нужно обратить особое внимание при выборе товара? Как можно проверить качество продукта в домашних условиях? Как правильно хранить продукт? Какие опасные нарушения стандартов обнаружены во время исследования? Кто из производителей приедет в студию и объяснит причину нарушений?
Об этом специалисты Роскачества расскажут 20 июня в 11:15 на телеканале Москва 24.
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