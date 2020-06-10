Нутрициолог рассказала о нормах потребления ягод

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В июне на полках столичных магазинов появилось очень много клубники, вишни и других ягод. Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова рассказала Москве 24 о нормах потребления ягод.

Врач отметила, что на сегодняшний день стоит выбирать только клубнику, а хорошие вишня и черешня, по ее мнению, появятся только ближе к концу июня – началу июля.

"Именно сейчас стоит отдать предпочтение тем ягодам, которые приезжают из Подмосковья или ближайших регионов, допустима еще Рязань. Это пока только клубника. Ранняя, ремонтантная она выходит сейчас", – считает Белоусова.

Врач-диетолог подчеркнула, что важно выбрать спелую, хорошую ягоду, чтобы избежать неприятных последствий.

"Отличить некачественную клубнику достаточно легко. Просто надо снять маску с лица и понюхать. Поэтому ее лучше выбирать там, где она лежит в открытом виде, а не там, где она запакована в пластик, в пленку, в герметичную упаковку. Там, где ее можно понюхать. Если от клубники пахнет ацетоном или свежей мочой, эту клубнику лучше не брать, она переудобрена. Если дело происходит на открытом рынке и к ней подлетают осы, пчелы, то это показатель того, что она хорошая, спелая, сладкая. Если клубника чуть-чуть зеленовата, то такую просто не стоит покупать. Давать ей вызреть бесполезно, она скорее испортится, это не помидоры", – рассказала Белоусова.

Врач также упомянула, что не стоит есть ягоды с подгнившей стороной. Ни в коем случае не обрезать подпорченную часть, а выкинуть целую ягоду в мусор.

Некачественный продукт может привести к неприятным последствиям, в частности к аллергии. Диетолог отметила, что все дело в удобрении, которым обрабатывали ягоды.



Анна Белоусова член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Может быть аллергия. Чаще всего она возникает на клубнику. Про непереносимость вишни и черешни человек, как правило, к взрослому возрасту уже знает. Аллергия на клубнику возникает вследствие того, что ее выгоняют к сегодняшнему дню, дают ей раньше созреть. Это результат удобрений. Именно вносимых в почву.

Белоусова уточнила, что людям с заболеваниями желудка, например при гастрите, стоит воздержатся от употребления ягод, особенно в период обострения болезни. Она считает, что нельзя злоупотреблять этим продуктом. Это может привести к аллергии и диарее. Норма – 400 граммов в день.

"Можно заменять ягодами один из приемов пищи. Лучше пусть это будет второй завтрак. Ни в коем случае не обед, ни в коем случае не ужин. Это всегда первая половина дня. Можно съедать по 400 граммов в день – это потолок. Можно добавлять ко всем приемам пищи по 150–200 граммов. Если это десерт к ужину, то можно позволить себе съесть до 10 ягод", – рассказала Белоусова.

Ранее врач-диетолог Маргарита Арзуманян дала рекомендации по выбору клубники.

Специалист рассказала, что первым делом нужно обращать внимание на цвет ягоды. Она пояснила, что лучше всего выбирать клубнику темного окраса, в которой больше всего растительного пигмента антоциана. Он защищает тело от преждевременного старения и обладает противовоспалительным эффектом.

Арзуманян добавила, что пользу для организма несут также яркие ягоды, в которых содержится витамин С. Он является мощным антиоксидантом и помогает организму быстрее усваивать железо. Она пояснила, что чем ярче ягода, тем больше в ней содержится витаминов.

"При покупке смотрите, чтобы ягоды были равномерно окрашены. Впрочем, не всегда насыщенный цвет гарантирует качество. Некоторые фермеры, чтобы придать ягоде товарный вид, подкрашивают ее, поливая специальными удобрениями", – добавила врач.

Также она рекомендовала смотреть на подножку ягоды, которая должна быть зеленого цвета. Диетолог пояснила, что такой цвет означает, что клубника была недавно сорвана с грядки, а значит, сохранила все свои питательные вещества.