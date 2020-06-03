Агроном рассказала, какие овощи и фрукты стоит выбирать в июне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Плодоовощевод, агроном Елизавета Тихонова рассказала Москве 24 о том, какие овощи, фрукты и ягоды стоит приобретать в июне, а от каких лучше отказаться. Специалист уверена, что предпочтение стоит отдать зеленым культурам.

Она объяснила, что такие растения, как петрушка, лук, укроп, салаты, богаты витамином С, который крайне необходим организму в данный период. Агроном особенно отметила молодую июньскую капусту, выращенную в Средней Азии.

"Они содержат хлорофилл, солнечную энергию, полифенолы, витамины, витамин С в первую очередь. После зимы, особенно после этой ужасной пандемии, зеленые культуры – это спасение", – считает Тихонова.

Также эксперт советует обратить внимание на огурцы и помидоры. Она подчеркнула, что между короткоплодными огурцами и длинноплодными нет никакой разницы.



Елизавета Тихонова плодоовощевод, агроном Бананы, яблоки, груши. Все, что у нас пока не растет, но привозится, стоит употреблять.

Тихонова советует подождать с покупкой ягод в июне. По ее мнению, они сейчас слишком дорого стоят и были выращены в тепличных условиях. Она предложила дождаться урожая растений, которые выращиваются в грунте и доставляются с юга России.

Помимо ягод, специалист не рекомендует приобретать тыквенные культуры. "Ни арбузы, ни дыни лучше сейчас не есть", – заявила Тихонова.

Ранее эксперты Роскачества предупредили о содержании токсинов в овощах и фруктах, причем их число варьируется в зависимости от спелости плода.

Специалисты предостерегли от употребления картофеля с зелеными участками – из-за содержащегося в таких плодах соланина может проявиться головная боль или расстройство желудка. От этого вещества не спасает и термическая обработка.

Аналогичное опасное вещество есть и в помидорах. Когда они еще частично зеленые, концентрация соланина опасна, но в процессе созревания плоды уже лучше подходят в пищу. При готовке следует удалять из помидора плодоножку.

Опасными специалисты назвали и грибы, даже если речь идет о съедобных видах. Дело в том, что если приготовить червивый или перезрелый гриб, то можно столкнуться с отравлением.