Роскачество напомнило о содержании токсинов в овощах и фруктах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Эксперты Роскачества предупредили о содержании токсинов в овощах и фруктах, причем их число варьируется в зависимости от спелости плода. Об этом сообщает ТАСС.

"Даже безобидные овощи и фрукты содержат долю органических ядов, которые могут попасть в организм... Количество ядов зависит от зрелости, способов обработки, объемов потребления продукта и части растительного продукта", – сообщили в ведомстве.

Специалисты предостерегли от употребления картофеля с зелеными участками – из-за содержащегося в таких плодах соланина может проявиться головная боль или расстройство желудка. От этого вещества не спасает и термическая обработка.

Аналогичное опасное вещество есть и в помидорах. Когда они еще частично зеленые, концентрация соланина опасна, но в процессе созревания плоды уже лучше подходят в пищу. При готовке следует удалять из помидора плодоножку.

Опасными специалисты назвали и грибы – даже если речь идет о съедобных видах. Дело в том, что если приготовить червивый или перезрелый гриб, то можно столкнуться с отравлением.

В Роскачестве также предостерегли от разгрызания косточек вишни. Внутри них находится амигдалин – и в организм человека попадает цианид. В небольших количествах цианид переносится, но повышенная концентрация может привести к повышению кровяного давления или головокружениям.

Последний упомянутый эффект – распространенная реакция на растительные токсины. Его может вызвать чрезмерное употребление редьки (из-за гликозида) или мускатного ореха.

Агроном Елизавета Тихонова ранее предостерегла москвичей от преждевременного употребления арбузов и дынь. Специалист заявила, что после зимнего периода употреблять можно практически все виды овощей и фруктов, но с бахчевыми следует подождать до лета.

