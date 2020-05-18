Эксперты рассказали, вредна ли ГМО-соя для россиян

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Доктор биологических наук, международный эксперт по экологической продовольственной безопасности Ирина Ермакова в беседе с Москвой 24 оценила ситуацию с упрощенным допуском на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому от государственной регистрации до 2021 года освобождаются соевые бобы и шрот, претерпевшие генную модификацию.
По мнению Ермаковой, существует вероятность, что мясо, которое будет сделано из животных, питавшихся ГМО-кормами, может плохо отразиться на человеке, употребившем его в пищу.
В свою очередь, научный руководитель ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии Петр Харченко пояснил Москве 24, что россияне уже более 15 лет потребляют ГМО-продукты, даже не зная об этом.
"Мы сейчас закупаем больше 50% семян овощных культур, кукурузы, подсолнечника – это все ГМО. Внедряется ген в геном, который отвечает, например, за устойчивость к той или иной болезни. Например, в США в 1996 году были созданы первые ГМО-томаты только для того, чтобы перевозить их на дальние расстояния", – отметил он.
По его словам, помимо корма для животных, ГМО-сою также добавляют в колбасные и кондитерские изделия. Поэтому, чтобы она не навредила, нужно ее хорошо проверять.
"Для этого у нас есть институт питания, медицинские институты, которые проводят опыты. Если продукция плохая, то это нельзя производить или ввозить", – подчеркнул Харченко.
Ранее в министерстве сельского хозяйства РФ поддержали упрощение допуска на отечественный рынок ГМО-сои для кормов животных. В ведомстве напомнили о постановлении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 16 апреля 2020 года. Согласно документу, до 1 января 2021 года освобождаются от государственной регистрации генно-модифицированные соевые бобы и шрот.
"Постановление разработано Минсельхозом России по поручению правительства РФ и направлено на поддержку предприятий животноводства и сохранение уровня себестоимости животноводческой продукции", – пояснили в ведомстве.
Также отмечается, что постановление даст возможность создать конкуренцию в секторе производства кормов с ГМО и, кроме того, увеличит число поставляемых соевых бобов. Такой подход должен положительно отразиться на развитии свиноводства и птицеводства в России.
В Минсельхозе подчеркнули, что контроль качества сырья и готовой продукции обеспечит Россельхознадзор. Для этого ведомство будет проводить соответствующие проверки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: