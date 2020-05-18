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Эксперты рассказали, вредна ли ГМО-соя для россиян

В этом вся соя. Вредны ли генно-модифицированные продукты
общество эксклюзив

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Доктор биологических наук, международный эксперт по экологической продовольственной безопасности Ирина Ермакова в беседе с Москвой 24 оценила ситуацию с упрощенным допуском на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому от государственной регистрации до 2021 года освобождаются соевые бобы и шрот, претерпевшие генную модификацию.

ГМО – это генетически модифицированные организмы, в том числе растения и животные. Их создают при помощи генной инженерии с целью изменить свойства или улучшить качества последних. Например, выводят новые сорта растений, устойчивых к неблагоприятным погодным условиям, с улучшенными вкусовыми качествами плодов. ГМО-продукция распространена по всему миру, в том числе и соя, которую все чаще добавляют в разные продукты.

По мнению Ермаковой, существует вероятность, что мясо, которое будет сделано из животных, питавшихся ГМО-кормами, может плохо отразиться на человеке, употребившем его в пищу.

Это не то же самое, когда вы напрямую едите трансгенные культуры, однако от такого мяса также может быть отравление.
Ирина Ермакова
доктор биологических наук, международный эксперт по экологической продовольственной безопасности

В свою очередь, научный руководитель ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии Петр Харченко пояснил Москве 24, что россияне уже более 15 лет потребляют ГМО-продукты, даже не зная об этом.

"Мы сейчас закупаем больше 50% семян овощных культур, кукурузы, подсолнечника – это все ГМО. Внедряется ген в геном, который отвечает, например, за устойчивость к той или иной болезни. Например, в США в 1996 году были созданы первые ГМО-томаты только для того, чтобы перевозить их на дальние расстояния", – отметил он.

По его словам, помимо корма для животных, ГМО-сою также добавляют в колбасные и кондитерские изделия. Поэтому, чтобы она не навредила, нужно ее хорошо проверять.

"Для этого у нас есть институт питания, медицинские институты, которые проводят опыты. Если продукция плохая, то это нельзя производить или ввозить", – подчеркнул Харченко.

Никуда от ГМО не деться, это просто рентабельно. А плохо это или хорошо – для того существуют институты, чтобы проверять, можно это потреблять или нет.
Петр Харченко
научный руководитель ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии

Ранее в министерстве сельского хозяйства РФ поддержали упрощение допуска на отечественный рынок ГМО-сои для кормов животных. В ведомстве напомнили о постановлении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 16 апреля 2020 года. Согласно документу, до 1 января 2021 года освобождаются от государственной регистрации генно-модифицированные соевые бобы и шрот.

"Постановление разработано Минсельхозом России по поручению правительства РФ и направлено на поддержку предприятий животноводства и сохранение уровня себестоимости животноводческой продукции", – пояснили в ведомстве.

Также отмечается, что постановление даст возможность создать конкуренцию в секторе производства кормов с ГМО и, кроме того, увеличит число поставляемых соевых бобов. Такой подход должен положительно отразиться на развитии свиноводства и птицеводства в России.

В Минсельхозе подчеркнули, что контроль качества сырья и готовой продукции обеспечит Россельхознадзор. Для этого ведомство будет проводить соответствующие проверки.

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Федотов Анатолий

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