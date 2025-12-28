Аэропорт Внуково работает в штатном режиме без скоплений пассажиров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский аэропорт Внуково работает в штатном режиме на вылет и прилет рейсов. После снятия ограничений в терминалах не наблюдается скоплений пассажиров или длинных очередей. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Сотрудники аэропорта совместно с авиакомпаниями предпринимают все необходимые меры для возвращения к обычному расписанию полетов и стабильной работе.

Отмечается, что для повышения комфорта пассажиров во Внуково доступны дополнительные услуги: оборудованы зоны отдыха с походными матрасами, игровые площадки для детей, круглосуточная комната матери и ребенка, а также медицинский пункт.

Инфраструктура терминала включает 29 современных зарядных станций для электронных устройств и бесплатные фонтанчики с питьевой водой.

Представители аэропорта рекомендуют пассажирам перед выездом проверять статус своего рейса через онлайн-табло на официальном сайте. Авиакомпании также обязаны своевременно информировать пассажиров обо всех изменениях в расписании.

Ранее в пресс-службе Внуково сообщили, что в авиагавани были отменены временные ограничения на работу. Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты в штатном режиме.