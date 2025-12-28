Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:29

Транспорт

Аэропорт Внуково работает в штатном режиме без скоплений пассажиров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский аэропорт Внуково работает в штатном режиме на вылет и прилет рейсов. После снятия ограничений в терминалах не наблюдается скоплений пассажиров или длинных очередей. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Сотрудники аэропорта совместно с авиакомпаниями предпринимают все необходимые меры для возвращения к обычному расписанию полетов и стабильной работе.

Отмечается, что для повышения комфорта пассажиров во Внуково доступны дополнительные услуги: оборудованы зоны отдыха с походными матрасами, игровые площадки для детей, круглосуточная комната матери и ребенка, а также медицинский пункт.

Инфраструктура терминала включает 29 современных зарядных станций для электронных устройств и бесплатные фонтанчики с питьевой водой.

Представители аэропорта рекомендуют пассажирам перед выездом проверять статус своего рейса через онлайн-табло на официальном сайте. Авиакомпании также обязаны своевременно информировать пассажиров обо всех изменениях в расписании.

Ранее в пресс-службе Внуково сообщили, что в авиагавани были отменены временные ограничения на работу. Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты в штатном режиме.

Читайте также


транспортгород

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика