Временные ограничения сняты в аэропорту Внуково

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на работу в аэропорту Внуково отменены, сообщила пресс-служба авиагавани.

В данный момент сотрудники аэропорта предпринимают все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. Ведется подготовка к вылету задержанных воздушных судов.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. При этом в режим временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково были внесены коррективы.

Кореняко подчеркнул, что такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.