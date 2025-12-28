00:37Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Внуково
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения на работу в аэропорту Внуково отменены, сообщила пресс-служба авиагавани.
В данный момент сотрудники аэропорта предпринимают все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. Ведется подготовка к вылету задержанных воздушных судов.
Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. При этом в режим временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково были внесены коррективы.
Кореняко подчеркнул, что такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.