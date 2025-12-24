24 декабря, 08:11Транспорт
Россия и Бразилия могут возобновить прямые рейсы
Фото: ТАСС/EPA/ANDRE COELHO
Россия и Бразилия могут возобновить прямые рейсы, если будет широкий спрос со стороны туристов. Об этом в интервью ТАСС рассказал бразильский посол в Москве Сержио Родригес дос Сантос.
Дипломат напомнил, что раньше было прямое сообщение между двумя странами, однако из-за недостаточного спроса его отменили.
"Но, возможно, сейчас, с ростом числа российских туристов, приезжающих в Бразилию, ситуация изменится", – предположил посол.
Ранее Кипр выразил желание восстановить прямое авиасообщение и экономические связи с Россией после завершения конфликта на Украине.
Глава комитета парламента страны по иностранным и европейским делам Харис Георгиадис уточнил, что урегулирование конфликта позволит проложить путь к восстановлению не только двусторонних связей Никосии и Москвы, но и отношений между Евросоюзом и Россией.
