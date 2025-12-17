Кипр выразил желание восстановить прямое авиасообщение с Россией

Фото: depositphotos/nitinut380

Кипр планирует восстановить прямое авиасообщение и экономические связи с Россией после завершения украинского конфликта. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу комитета парламента страны по иностранным и европейским делам Хариса Георгиадиса.

Политик сообщил, что урегулирование на Украине позволит проложить путь к восстановлению не только двусторонних связей Кипра и России, но и отношений между Евросоюзом и Москвой. При этом Кипр рассматривает санкции как минимальную форму осуждения действий России.

"Это цена, которую мы готовы заплатить. К счастью, в целом экономика Кипра остается здоровой, демонстрируя высокие темпы роста, низкий уровень безработицы и высокий уровень жизни", – добавил Георгиадис.

Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что в Госдепартаменте США отказываются обсуждать возможность возобновления прямого авиасообщения, прерванного после начала спецоперации на Украине.

Кроме того, в МИД России назвали аномалией отсутствие прямого авиасообщения с Южной Кореей. В ведомстве указали, что товарооборот между Москвой и Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР) стремительно растет. Кроме того, новые транспортно-логистические транзитные маршруты проходят через территорию России.