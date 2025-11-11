Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 07:30

Транспорт

Японский авиаперевозчик пообещал вернуть прямые рейсы с Россией

Фото: depositphotos/Feverpitch

Возобновление прямых авиарейсов между Японией и Россией будет рассмотрено, когда для этого будут созданы все необходимые условия. Об этом в интервью РИА Новости сообщили представители японской авиакомпании JAL (Japan Airlines Co., Ltd.).

Там отметили, что сейчас число посещающих Японию россиян постоянно растет. Однако на данный момент о восстановлении прямых рейсов речи не идет.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян во время беседы с Москвой 24 заявил, что вероятность восстановления прямого авиасообщения с Японией оценивается как нулевая. Это связано с трудными политическими отношениями между Москвой и Токио.

По словам специалиста, для Японии россияне составляют около 1% от общего туристического потока. Поэтому этот вопрос не стоит так остро.

Читайте также


транспорттуризм

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика