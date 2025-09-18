В РФ отказались от идеи запретить въезд в страну европейцам

Фото: ТАСС/AP

Россия не намерена ограничивать въезд или закрывать границы для граждан из стран Евросоюза. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны закрывать границы для европейских граждан или ограничивать их въезд какими бы то ни было мерами, политическими или каким-то образом не планируем", – цитирует ее ТАСС.

По мнению дипломата, контакты между людьми, будь то туризм, деловые или гуманитарные связи, должны сохраняться. Она подчеркнула, что власти России планируют продолжать работать в направлении укрепления связей между людьми, несмотря на попытки ЕС их разрушить.

Более того, Захарова охарактеризовала предложения ЕС о введении визовых ограничений как "очередной пример лицемерия, двойных стандартов и неуважения к закону".

Ранее СМИ писали, что в рамках нового пакета санкций против РФ, который планирует презентовать в пятницу, 19 сентября, Евросоюз собирается ввести единые правила для ограничения выдачи виз гражданам России.

Однако к настоящему моменту несколько стран ЕС заблокировали данное предложение. Среди них оказались Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия. По данным журналистов, эти страны зависят от турпотока, и ограничения уже привели к убыткам, например, в Финляндии, где часть бизнеса обанкротилась.