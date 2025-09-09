ANSA: ЕС может ужесточить выдачу туристических виз гражданам РФ

Фото: depositphotos/Mind-Map

Еврокомиссия рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз российским гражданам, сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники.

Мера может войти в 19-й пакет санкций против России.

Кроме того, ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявлял, что российским дипломатам могут запретить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя это заявление, сказала, что дипломаты Евросоюза будут "подседланы и стреножены", если этот запрет введут.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС намерен принять 19-й пакет санкций в начале сентября. По ее словам, страны Европы продолжат оказывать воздействие на Россию.

Одновременно с этим в СМИ сообщали, что новый пакет не будет включать значительных ограничений на продажу энергоресурсов. В преддверии его принятия у Евросоюза практически не остается инструментов для усиления давления на Россию, признали журналисты.

