Каллас объявила, что ЕС будет тренировать ВСУ и вводить санкции против России

Фото: ТАСС/ЕРА/RONALD WITTEK

Евросоюз не доверяет договоренностям с Россией, в связи с чем планирует тренировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и продолжит вводить санкции против Москвы. Об этом после экстренного онлайн-саммита заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети Х.

Политик пояснила, что Брюссель не верит в способность России выполнить свои обязательства по урегулированию украинского конфликта, и пояснила, что гарантии безопасности для Украины необходимы, чтобы предотвратить перегруппировку российских сил.

Вместе с тем 28–30 августа в рамках неформальной встречи в Брюсселе планируется обсудить 19-й пакет антироссийских рестрикций, уточнила Каллас.

"Новый пакет санкций против России должен быть готов к следующему месяцу. Я вынесла эти вопросы на повестку дня встречи министров иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе", – добавила она.

При этом общего заявления лидеров ЕС, которое обычно завершает саммиты, еще не последовало.

Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Украины во время встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Как пояснил спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф, дальнейшие действия зависят от Киева.

Позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в разработке и обеспечении гарантий безопасности для Украины примут участие не только страны Евросоюза, но и другие государства. По его словам, работа над гарантиями уже ведется и они должны быть созданы после мирного соглашения.

Рубио также отметил, что Вашингтон надеется на подписание соглашения по урегулированию конфликта на встрече президентов России, США и Украины.

